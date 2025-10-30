L’Arabia Saudita ha detto no a Messi che voleva un contratto di quattro mesi | Non siamo un campo di allenamento

Messi, svelato il retroscena dietro il rinnovo di contratto con l’Inter Miami: cosa è successo prima della firma. “Sembrerebbe insensato rinunciare a Lionel Messi, eppure evidentemente l’Arabia Saudita non sente il bisogno del talento dell’argentino. Lo Stato petrolifero ha rifiutato una proposta della superstar per unirsi al suo campionato per quattro mesi prima della Coppa del Mondo 2026, secondo quanto riportato da un dirigente del settore sportivo” — scrive Le Parisien. «La squadra di Messi mi ha contattato durante la Coppa del Mondo per club la scorsa estate. Voleva giocare in Arabia Saudita durante i quattro mesi di pausa del campionato americano per prepararsi al Mondiale 2026», ha dichiarato Abdallah Hammad, direttore generale dell’Accademia Mahd per lo sviluppo dei talenti, in un podcast del media saudita Thmanya. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Arabia Saudita ha detto no a Messi che voleva un contratto di quattro mesi: «Non siamo un campo di allenamento»

