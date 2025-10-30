Lara Naki Gutmann | Italia competitiva nella gara a squadre Ispirata da Carolina Kostner il mio click è stato mentale

Lara Naki Gutmann ha cominciato nel migliore dei modi la stagione 2025-2026 di pattinaggio di figura. L’atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro è riuscita nel non facile intento di inaugurare l’annata sportiva tenendo lo stesso ruolino di marcia di quella passata, terminata con il significativo World Team Trophy, dove ha scollinato per la prima volta l’importante soglia dei 200 punti. Nello specifico l’allieva seguita da Gabriele Minchio ha ben figurato nelle uniche due gare disputate fino a questo momento, entrambe facenti parte del circuito ISU Challenger Series. In occasione del Lombardia Trophy la trentina ha centrato la quinta piazza raccogliendo 195. 🔗 Leggi su Oasport.it

