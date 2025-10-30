Lara De Cassan morta durante un' immersione le ultime parole | Non mi sento tanto bene

Leggo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La morte di Lara De Cassan a Sharm el-Sheikh rimane un mistero per il marito, Simon Grones. Una giovane mamma di 37 anni, strappata alla vita durante una vacanza che avrebbe dovuto essere. 🔗 Leggi su Leggo.it

lara de cassan morta durante un immersione le ultime parole non mi sento tanto bene

© Leggo.it - Lara De Cassan morta durante un'immersione, le ultime parole: «Non mi sento tanto bene»

Altri contenuti sullo stesso argomento

lara de cassan mortaLara Cassan morta durante un'immersione, le ultime parole: «Non mi sento tanto bene» - Una giovane mamma di 37 anni, strappata alla vita durante una vacanza che avrebbe dovuto ... Riporta leggo.it

lara de cassan mortaLara De Cassan, morta a Sharm durante un'immersione. Le ultime parole: «Non respiro, tiratemi fuori di qui» - Sheikh non trova vie logiche nella mente del marito Simon Grones. Lo riporta ilmessaggero.it

lara de cassan mortaUna vacanza si trasforma in tragedia, Lara De Cassan è morta a 37 anni. Lascia il marito e tre figli - Tragedia in vacanza, Lara De Cassan è morta a 37 anni a Sharm el- Come scrive ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Lara De Cassan Morta