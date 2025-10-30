L' Aquila webcam nascoste per spiare gli inquilini | trovate telecamere in ogni camera
Gli appartamenti di un'intera palazzina erano disseminati di microtelecamere per spiare gli inquilini, sembra un film dell'orrore ma è successo davvero nella periferia dell'Aquila. Questo è quanto scoperto dagli agenti della polizia locale. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo dopo la prima delle tre denunce presentate alla squadra Volante. Quasi tutti gli affittuari sono studenti e studentesse universitarie ma anche allievi della Scuola di ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
