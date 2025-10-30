L’Aquila | telecamere nascoste in bagni e camere ecco come erano spiati gli inquilini di un condominio

Micro telecamere nascoste nei bagni e nelle camere all’interno di un condominio a L’Aquila. La scoperta della polizia dopo l’apertura di un’ indagine contro ignoti per interferenze nella privacy da parte della Procura della Repubblica del capoluogo abruzzese, in seguito alla presentazione di tre denunce. Tra i sospettati ci sarebbe un 50enne originario dell’Aquila e i titolari di una impresa costruttrice che, recentemente, ha eseguito i lavori di ristrutturazione del condominio per il bonus 110%. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

