L’Aquila spiava gli affittuari con mini webcam nascoste nei bagni | denunciato 56enne
(Adnkronos) – Si indaga per capire se ci siano altre vittime risalenti agli anni passati nel caso riguardante il proprietario di un immobile dell'Aquila accusato di aver messo microtelecamere negli appartamenti del suo palazzo dati in affitto. La storia, già riportata oggi dal 'Messaggero', è partita, a quanto ricostruisce la questura del capoluogo abruzzese, dalla .
L'Aquila, spiava gli affittuari con mini webcam nascoste nei bagni: denunciato 56enne - L'uomo, un aquilano di 56 anni, è stato denunciato per interferenza illecita nella vita privata, anche se non si esclude che le prossime risultanze investigative possano aggravarne la posizione.