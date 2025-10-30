L’Aquila spiava gli affittuari con mini webcam nascoste nei bagni | denunciato 56enne

Periodicodaily.com | 30 ott 2025

(Adnkronos) – Si indaga per capire se ci siano altre vittime risalenti agli anni passati nel caso riguardante il proprietario di un immobile dell'Aquila accusato di aver messo microtelecamere negli appartamenti del suo palazzo dati in affitto. La storia, già riportata oggi dal 'Messaggero', è partita, a quanto ricostruisce la questura del capoluogo abruzzese, dalla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

