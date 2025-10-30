L’Aquila la palazzina delle microspie
Denunciato all’Aquila il proprietario di un immobile con l’accusa di aver installato microtelecamere negli appartamenti affittati. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Gli appartamenti di un'intera palazzina erano disseminati di microtelecamere per spiare gli inquilini, sembra un film dell'orrore ma è successo davvero nella periferia dell'Aquila. Questo è quanto scoperto dagli agenti della polizia locale. La Procura della Repu