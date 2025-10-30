L’Aquila intero condominio spiato | webcam attive nei bagni e nelle camere da letto
Le microcamere trasmettevano in diretta. Indagine della polizia dopo la denuncia di un’inquilina, l’obiettivo ora è accertare dove finissero le immagini rubate. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Nota uno strano riflesso in bagno e si accorge che qualcuno la filma, poi la scoperta choc: intero condominio spiato - La polizia ha trovato webcam anche nelle stanze da letto degli appartamenti ... Secondo today.it