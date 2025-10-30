L’Aquila intero condominio sotto sorveglianza | trovate telecamere nascoste negli appartamenti
ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperti dispositivi di spionaggio in casa di studenti e allievi della Guardia di Finanza. Un’intera palazzina alla periferia dell’Aquila è finita al centro di un inquietante caso di spionaggio domestico. La polizia ha infatti scoperto microcamere nascoste nei salotti e nelle camere da letto degli inquilini, ignari di essere osservati. Le vittime sarebbero in gran parte studenti universitari e allievi della Scuola di ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza. L’edificio, situato non lontano dall’ospedale della città, è ora al centro di un’indagine condotta dalla Polizia dell’Aquila. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
