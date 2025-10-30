L’Aquila inquilini spiati con telecamere nascoste in bagni e camere
Micro telecamere nascoste nei bagni e nelle camere all’interno di un condominio de L’Aquila. Sono state scoperte dalla polizia dopo l’apertura di un’indagine, contro ignoti e per interferenze nella privacy, da parte della Procura della Repubblica del capoluogo abruzzese, in seguito alla presentazione di tre denunce. Tra i sospettati ci sarebbe un 50enne, originario dell’ Aquila e i titolari di una impresa costruttrice che, recentemente, ha eseguito i lavori di ristrutturazione per il bonus 110%. Nel corso di una prima perquisizione della polizia della Questura sono stati trovati, in alcuni appartamenti, precisamente in camere da letto e bagni, delle microtelecamere. 🔗 Leggi su Lapresse.it
