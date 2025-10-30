L’applicazione letterale del diritto può far danni Cicerone docet

Se il remare contro un potere dello Stato è scorretto, lo è ancor più il negare il via libera alla realizzazione di opere di pubblica utilità, anche internazionale. Oggi a tener banco nelle conversazioni degli Italiani, da quelle che hanno inizio fin dal mattino di buon ora davanti una tazza di caffè al bar a quelle che si aprono nei saloni delle assemblee di imprese e enti vari, di massima dopo le “varie e eventuali”, gli argomenti sono due. Il primo, l’incontro tra il Presidente degli USA Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jimping. Oggetto della loro conversazione saranno in prima battuta questioni di interscambio e quindi di dazi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it