L’appello di Manuela Moreno | Noi spogliate con l’Ai è una violenza sessuale Restiamo unite video

“Una violazione dell’intimità, un’umiliazione, un’offesa, una vera e propria violenza sessuale” anche se le immagini che la ritraggono nude sono state generate con l’Intelligenza Artificiale. È la denuncia forte di Manuela Moreno, giornalista Rai e conduttrice, vittima come molte altre donne, politiche e giornaliste ma anche donne comuni, di deep fake. Vengono denudate dall’intelligenza artificiale e messe in r ete immagini nude a loro insaputa spesso associate a contesti porno. Manuela Moreno: noi violentate con l’Ia, restiamo unite contro chi vuole denigrarci. “Ho scoperto di essere su questi siti grazie alle segnalazioni degli utenti sui social” spiega la giornalista a Rainews. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’appello di Manuela Moreno: “Noi spogliate con l’Ai, è una violenza sessuale. Restiamo unite” (video)

