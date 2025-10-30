L' annuncio social del fratello | Buona notte dolce principe e canti e voli d’angeli ti accompagnino al tuo riposo

I l mondo del teatro e del cinema italiano piange la scomparsa di Diego Sepe, attore e regista originario di Napoli, morto all’età di 51 anni. Nato nel 1974, Sepe ha lasciato un vuoto profondo tra colleghi e amici, come emerge dai messaggi di cordoglio diffusi sui social. L’algoritmo che predice le fasi della vita e la morte X Leggi anche › Lutto per Andrea Delogu: è morto il fratello Evan, aveva 18 anni › Björn Andrésen: morto a 70 anni il bellissimo ragazzo di “Morte a Venezia”. Ispirò il volto di Lady Oscar Diego Sepe, addio all’attore di Duse e Martin Eden. La notizia della morte è stata data dal fratello dell’artista attraverso un post su Facebook: « Buona notte, dolce principe, e canti e voli d’angeli ti accompagnino al tuo riposo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

