L' annuncio social del fratello | Buona notte dolce principe e canti e voli d’angeli ti accompagnino al tuo riposo

I l mondo del teatro e del cinema italiano piange la scomparsa di Diego Sepe, attore e regista originario di Napoli, morto all'età di 51 anni. Nato nel 1974, Sepe ha lasciato un vuoto profondo tra colleghi e amici, come emerge dai messaggi di cordoglio diffusi sui social. Diego Sepe, addio all'attore di Duse e Martin Eden. La notizia della morte è stata data dal fratello dell'artista attraverso un post su Facebook: « Buona notte, dolce principe, e canti e voli d'angeli ti accompagnino al tuo riposo.

