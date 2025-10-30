L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 30 ottobre 2025

Lettera43.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce l’attesa per l’apertura dei mercati europei nella penultima seduta non soltanto settimanale ma del mese di ottobre. A Piazza Affari si aspettano i valori della Borsa italiana e dello spread Btp-Bund dopo che ieri, mercoledì 29, Milano ha concluso positiva. L’indice Ftse Mib ha terminato a 43.242,53 con una crescita di +0,26%. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 🔗 Leggi su Lettera43.it

l8217andamento di borsa italiana e spread oggi 30 ottobre 2025

© Lettera43.it - L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 30 ottobre 2025

Leggi anche questi approfondimenti

I valori di Borsa italiana e spread oggi 8 ottobre 2025 - lldifferenziale di rendimento tra Btp e Bund scende a 79,7 punti. Scrive lettera43.it

L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 13 ottobre 2025 - Lo spread tra Btp e Bund riparte da 81,4 punti base, mentre le Borse asiatiche hanno chiuso in rosso a causa dei nuovi dazi di Trump contro la Cina. Riporta lettera43.it

Meloni: spread ai minimi, Borsa ai massimi, tutti vogliono investire in Italia - "La Borsa italiana e' ai massimi, lo spread ai minimi da 15 anni, si e' azzerato con la Francia e abbiamo attratto investimenti per 80 miliardi di ... Scrive borsaitaliana.it

Cerca Video su questo argomento: L8217andamento Borsa Italiana Spread