L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 30 ottobre 2025

Cresce l’attesa per l’apertura dei mercati europei nella penultima seduta non soltanto settimanale ma del mese di ottobre. A Piazza Affari si aspettano i valori della Borsa italiana e dello spread Btp-Bund dopo che ieri, mercoledì 29, Milano ha concluso positiva. L’indice Ftse Mib ha terminato a 43.242,53 con una crescita di +0,26%. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 30 ottobre 2025

