Lanciano l' ex tipografia Masciangelo diventa museo

Chietitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lanciano sarà realizzato un museo delle arti tipografiche. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è in corso di definizione, al fine di cogliere opportunità di finanziamento senza escludere una compartecipazione da parte dell’ente. Ne ha parlato, nel consiglio comunale dello scorso 27. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

lanciano ex tipografia masciangeloA Lanciano nascerà il Museo delle arti tipografiche - Nascerà a Lanciano (Ch), nei locali dell’ex Tipografia Masciangelo, in corso Roma, il primo Museo delle Arti Tipografiche d’Abruzzo e il terzo in Italia, dopo quelli di Piacenza e Perugia. Riporta abruzzolive.tv

Cerca Video su questo argomento: Lanciano Ex Tipografia Masciangelo