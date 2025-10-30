Donald Trump è un tipo creativo con una spiccata tendenza a personalizzare le sue invenzioni, come nel caso della torre che porta il suo nome, ma non ha inventato lui l'approccio iper-personalizzato alla diplomazia che sistematicamente ignora le regole del protocollo e, cosa ancora più importante, le dottrine consolidate di politica estera. Ha invece imparato tutto dal primo ministro giapponese Abe Shinzo. Durante la sua prima campagna elettorale presidenziale del 2016, Trump aveva già manifestato la sua estrema insoddisfazione nei confronti degli alleati che approfittavano del fanatismo americano per il libero scambio (nonostante gli enormi deficit commerciali) per negare agli esportatori statunitensi l'accesso ai propri mercati, inondando al contempo gli Stati Uniti con le proprie merci; altrettanto, aveva esplicitato il fastidio anche nei confronti degli alleati che «parassitavano» sulla protezione militare degli Stati Uniti, spendendo pochissimo per la propria difesa, in molti casi nemmeno il 2% del Pil. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'analisi di Edward Luttwak