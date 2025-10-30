L' analisi di Edward Luttwak
Donald Trump è un tipo creativo con una spiccata tendenza a personalizzare le sue invenzioni, come nel caso della torre che porta il suo nome, ma non ha inventato lui l'approccio iper-personalizzato alla diplomazia che sistematicamente ignora le regole del protocollo e, cosa ancora più importante, le dottrine consolidate di politica estera. Ha invece imparato tutto dal primo ministro giapponese Abe Shinzo. Durante la sua prima campagna elettorale presidenziale del 2016, Trump aveva già manifestato la sua estrema insoddisfazione nei confronti degli alleati che approfittavano del fanatismo americano per il libero scambio (nonostante gli enormi deficit commerciali) per negare agli esportatori statunitensi l'accesso ai propri mercati, inondando al contempo gli Stati Uniti con le proprie merci; altrettanto, aveva esplicitato il fastidio anche nei confronti degli alleati che «parassitavano» sulla protezione militare degli Stati Uniti, spendendo pochissimo per la propria difesa, in molti casi nemmeno il 2% del Pil. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'analisi dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale indica un incremento di 3,8 ettari di nuove costruzione Vai su Facebook
Durante il (famigerato) incontro del 1993 a Filadelfia tra i capi di Hamas negli Stati Uniti, indovinate chi venne citato: naturalmente il professor Edward Said! "Possiamo anche utilizzare le persone che sono d’accordo con la nostra opinione. Voglio dire, se hai q - X Vai su X
L'analisi di Edward Luttwak - Loredana ricordava che “con Renato facevamo l’alba al Piper, parcheggiavamo le macchine, eravamo un trio con Mia Martini”. Come scrive msn.com
Edward Luttwak/ “Putin costringerà Zelensky a trattare, ecco perché” - Il politologo Edward Luttwak sulla guerra tra Russia e Ucraina: "La disgregazione di Mosca non può essere un obiettivo di nessuno" A febbraio ci sarà un passaggio decisivo per gli sviluppi della ... Da ilsussidiario.net
Edward Luttwak/ “Sanzioni contro oligarchi russi applicate in maniera indiscriminata, ecco perchè” - Il celebre politologo Edward Luttwak sul Giornale: "Basta avere un nome russo per esserne vittima, senza processi o garanzie" Le sanzioni alla Russia e la caccia all’oligarca al centro dell’intervento ... Riporta ilsussidiario.net