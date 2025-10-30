L’ampliamento dell’Accademia Carrara riconosciuto come Miglior edificio | premiato l’architetto Antonio Ravalli

Il progetto di Antonio Ravalli Architetti per Accademia Carrara ha raggiunto due obiettivi importanti: la riorganizzazione di accessi e circolazione interna del museo e la realizzazione di nuovi servizi ai visitatori, come giardino e caffetteria. Il corpo lineare, che si insinua tra la facciata occidentale e il basamento di pietra che mediava tra l’edificio e il paesaggio antistante, è al tempo stesso un portico, una rampa, un elemento di distribuzione, un sistema di nuovi spazi affacciati sulla città. La sua forma, volutamente incerta, si adatta al contesto e all’edificio esistente incorporando elementi e materiali diversi: pietra, acqua, legno, metallo e resti archeologici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

