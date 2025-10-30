Lamezia Terme 27 tra furti e incendi in una notte | arrestato 17enne

A Lamezia Terme i carabinieri hanno arrestato un 17enne ritenuto responsabile di una lunga serie di furti, danneggiamenti e incendi di auto in pieno centro. In una sola notte avrebbe commesso 27 reati, distruggendo veicoli e arredi urbani. L’indagine è stata portata avanti anche grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza presenti nei pressi dei luoghi dei reati. Il 17enne è stato trasferito nell’Istituto penale minorile di Catanzaro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lamezia Terme, 27 tra furti e incendi in una notte: arrestato 17enne

