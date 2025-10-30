Lamezia Terme | 27 reati in una notte arrestato 17enne

il giovane avrebbe incendiato sei auto e un ciclomotore. Poi, avrebbe rubato un’auto con cui ha distrutto numerosi veicoli, panchine. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lamezia Terme: 27 reati in una notte, arrestato 17enne

Argomenti simili trattati di recente

Da Lamezia Terme a Rai1: Alessandra, protagonista di Affari Tuoi leggi qui articolo - facebook.com Vai su Facebook

Furti, danneggiamenti e incendi di auto: 27 reati in una sola notte a Lamezia Terme, arrestato 17enne - Un 17enne di Lamezia Terme è stato arrestato per 27 reati commessi in una notte, tra furti, danneggiamenti e incendi di auto ... Segnala fanpage.it

Lamezia Terme, 27 reati in una sola notte: arrestato minorenne - Arrestato minorenne a Lamezia Terme: il 17ennne è responsabile di 27 reati in una notte, inclusi furti, incendi auto e devastazioni urbane. Come scrive quotidianodelsud.it

Lamezia Terme, 17enne arrestato per 27 reati in una sola notte - Un’ondata di violenza e distruzione ha scosso Lamezia Terme, dove un 17enne è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver commesso 27 reati in una sola notte, tra ... Secondo msn.com