Francesco Monaco è da due settimane l’allenatore del Castelfidardo: è subentrato a Stefano Cuccù dopo il rovinoso ko interno con l’Atletico Ascoli ma non è ancora riuscito a dare la "sua" impronta con i biancoverdi che, in nove giornate, hanno racimolato un misero punticino conquistato rocambolescamente a Termoli. Domenica scorsa la "mission impossible" con l’Ostiamare si è rivelata tale ma nel secondo tempo si è notato qualche timido segnale positivo: "È vero. Abbiamo sbagliato l’approccio – dice il tecnico pugliese ex Ancona, Lucchese e Foligno – poi nella ripresa abbiamo fatto meglio. Avevamo di fronte però un grande avversario che se aveva un filotto di 8 vittorie su 8 qualche motivo c’era. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’allenatore Monaco sul derby di domenica. "Tappa decisiva a Recanati per il mio Castelfidardo»