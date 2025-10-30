L' allarme del consigliere Di Pillo | In città è emergenza sicurezza cosa dobbiamo aspettare ancora?
"Quella che chiamano emergenza è attualità, quotidianità, da tempo triste e concreta realtà. Un locale devastato a piazza della Rinascita e un nuovo sequestro di un coltello a piazza Santa Caterina. È solo la punta dell'iceberg. Ci avevano promesso l’operazione 'strade sicure' per cambiare marcia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
