L' allarme del consigliere Di Pillo | In città è emergenza sicurezza cosa dobbiamo aspettare ancora?

Ilpescara.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Quella che chiamano emergenza è attualità, quotidianità, da tempo triste e concreta realtà. Un locale devastato a piazza della Rinascita e un nuovo sequestro di un coltello a piazza Santa Caterina. È solo la punta dell'iceberg. Ci avevano promesso l’operazione 'strade sicure' per cambiare marcia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Allarme del consigliere Santoro "L’ortopedia sta per chiudere" - Preoccupazione per il futuro incerto del reparto di ortopedia del Magati di Scandiano. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Consigliere Pillo Citt224