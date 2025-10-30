L' algoritmo di Instagram si potrà personalizzare per i Reel ecco come
Il numero uno del portale, Adam Mosseri, mostra in anteprima come funziona il sistema in fase di test. 🔗 Leggi su Wired.it
Instagram testa una nuova funzione per personalizzare l'algoritmo dei Reels - X Vai su X
È ufficiale: Instagram ha aperto le porte all’indicizzazione su Google. Questo significa che i tuoi contenuti possono ora essere trovati da 5,9 miliardi di ricerche quotidiane. La tua visibilità non dipende più solo dall’algoritmo di Instagram. È un cambio di parad - facebook.com Vai su Facebook
Reel di Instagram: in arrivo una funzione che consente di personalizzare l’algoritmo - Instagram sta testando una funzione incentrata sulla personalizzazione dell'algoritmo, in modo da adattare il feed ai propri interessi. Secondo multiplayer.it
Instagram testa una nuova funzione per personalizzare l'algoritmo dei Reels - "Oggi iniziamo a testare un modo per regolare l'algoritmo di Instagram aggiungendo o rimuovendo argomenti in base ai propri interessi. Si legge su hdblog.it
Instagram testa le opzioni di controllo dell’algoritmo Reels - Instagram introduce i controlli per l’algoritmo dei Reels: scopri come personalizzare i tuoi interessi, modificare i temi mostrati e gestire cosa appare nel tuo feed video. Come scrive pcprofessionale.it