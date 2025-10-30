L' algoritmo di Instagram si potrà personalizzare per i Reel ecco come

Wired.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il numero uno del portale, Adam Mosseri, mostra in anteprima come funziona il sistema in fase di test. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - L'algoritmo di Instagram si potrà personalizzare per i Reel, ecco come

