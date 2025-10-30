Lakers vittoria allo sprint a Minneapolis | Reaves decide sulla sirena 116-115

I Los Angeles Lakers espugnano il Target Center con un epilogo da brividi: Austin Reaves segna in corsa il jumper della vittoria allo scadere e chiude una partita dominata a lungo dai gialloviola ma riaperta dal finale veemente dei Timberwolves. La partita. Avvio equilibrato, poi allungo Lakers tra secondo e terzo quarto fino a +20. Minneapolis non molla, piazza un parziale di 14-2 negli ultimi minuti e mette la testa avanti a 10.2” dalla fine. Timeout, rimessa e palla a Reaves: penetrazione, arresto e tiro morbido sulla sirena per il 116-115 definitivo. Protagonisti. Austin Reaves: leader tecnico ed emotivo, chiude con 28 punti e 16 assist, guidando l’attacco senza i primari ball-handler a disposizione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

