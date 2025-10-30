LAJATICO "Lajatico a novembre diventa culla di libri, teatro e tradizione. Il Comune di Lajatico, con il contributo del consiglio regionale della Toscana e in collaborazione con Guascone Teatro e Tagete Edizioni, presenta la prima edizione di un festival culturale che unisce arti sceniche, narrazione storica e valorizzazione del territorio. Un progetto che nasce dalla consapevolezza di custodire un patrimonio identitario ricco di potenzialità, e dalla volontà di raccontarlo in modo innovativo. In un’epoca in cui l’overtourism concentra eventi nei soli mesi estivi, Lajatico si propone come destinazione culturale accogliente tutto l’anno, puntando sulla destagionalizzazione dell’offerta e coinvolgendo attivamente cittadini, attività locali e visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lajatico a novembre per incontrarsi tra libri, spettacoli e tradizione