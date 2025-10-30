L’AI generativa è opportunità da 11 miliardi per la PA Cosa dice uno studio di Google
AGI - Un nuovo studio commissionato da Google e condotto da I mplement Consulting rivela che l’adozione diffusa dell’intelligenza artificiale generativa nella Pubblica Amministrazione italiana potrebbe generare fino a 11 miliardi di euro di valore aggiunto nei prossimi dieci anni. I risultati, presentati oggi a Roma durante l’evento Google Cloud AI Live, indicano che questo è un momento cruciale per la trasformazione digitale del Paese, con l’opportunità di migliorare in modo significativo l’efficienza, la qualità dei servizi e l’esperienza dei cittadini. La ricerca, intitolata “L’opportunità dell’AI nella Pubblica Amministrazione in Italia”, mostra che il 69% delle attività nella PA può essere supportato dall’AI generativa, consentendo ai dipendenti di ridurre i compiti ripetitivi e concentrarsi su funzioni più complesse e a maggiore valore aggiunto. 🔗 Leggi su Agi.it
