Laghetti nelle aziende agricole per combattere la siccità | la Regione finanzia gli imprenditori siciliani
Contributi per 4,6 milioni di euro da destinare alla costruzione di invasi aziendali con l'obiettivo di mitigare gli effetti della siccità. È quanto prevede l’avviso dell'assessorato dell'Agricoltura della Regione Siciliana per “garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque”. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Scopri altri approfondimenti
CICLOCROSS DEI LAGHETTI, 19/10/2025 Castelnovo Sotto, 1° Prova MASTERCROSS EMILIA ROMAGNA, gara valevole come CAMPIONATO REGIONALE CICLOCROSS EDOARDO MILANI, alla sua prima esperienza sui percorsi da ciclocross, chiude la g - facebook.com Vai su Facebook
Laghetti collinari e riuso delle acque: strategie per le aziende agricole contro la siccità - Firenze, 25 marzo 2025 – Far sì che, entro il 2040, tutte le aziende agricole della Val d'Orcia siano dotate dei mezzi necessari per contrastare la siccità, attraverso una gestione integrata del ... lanazione.it scrive
Dai droni ai laghetti: la battaglia di Coldiretti per combattere la siccità - L’agricoltura ricorre alla tecnologia per fare scorta di acqua e fronteggiare i periodi di magra. Da ilmessaggero.it
"Una rete di laghetti per combattere la siccità" - Affrontiamola come si deve" Accumulare l’acqua quando c’è, attraverso una rete ... Riporta ilrestodelcarlino.it