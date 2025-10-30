Lagarde spiega con una buona trovata i guai sui salari in Italia Prendere appunti
Brava madame Lagarde, ci ha dato una lezione di economia domestica. Elegante come sempre, ma più simpatica e rilassata rispetto a quando appare alle conferenze stampa, la president.
Lagarde spiega con una buona trovata i guai sui salari in Italia. Prendere appunti - Dalle bancarelle fiorentine, la presidente della Banca centrale europea è entrata sul tema dei salari meglio della politica. Lo riporta ilfoglio.it
Bce: Lagarde, siamo in buona posizione, su tassi restiamo agili (RCO) - 'No impegni su percorso di azione o inazione' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com scrive
Bce: Lagarde, siamo in buona posizione ma dobbiamo restare agili - "Ci troviamo in una buona posizione" vista "la scomparsa del grande shock inflazionistico che abbiamo affrontato negli ultimi anni, ormai sostanzialmente superato nell'area dell'euro". Lo riporta milanofinanza.it