Lagarde spiega con una buona trovata i guai sui salari in Italia Prendere appunti

Ilfoglio.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brava madame Lagarde, ci ha dato una lezione di economia domestica. Elegante come sempre, ma più simpatica e rilassata rispetto a quando appare alle conferenze stampa, la president. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

lagarde spiega con una buona trovata i guai sui salari in italia prendere appunti

© Ilfoglio.it - Lagarde spiega con una buona trovata i guai sui salari in Italia. Prendere appunti

News recenti che potrebbero piacerti

Lagarde spiega con una buona trovata i guai sui salari in Italia. Prendere appunti - Dalle bancarelle fiorentine, la presidente della Banca centrale europea è entrata sul tema dei salari meglio della politica. Lo riporta ilfoglio.it

Bce: Lagarde, siamo in buona posizione, su tassi restiamo agili (RCO) - 'No impegni su percorso di azione o inazione' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com scrive

Bce: Lagarde, siamo in buona posizione ma dobbiamo restare agili - "Ci troviamo in una buona posizione" vista "la scomparsa del grande shock inflazionistico che abbiamo affrontato negli ultimi anni, ormai sostanzialmente superato nell'area dell'euro". Lo riporta milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Lagarde Spiega Buona Trovata