Lagarde | Colpita da sviluppo economico e gestione conti pubblici dell’Italia

La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, loda la gestione dei conti pubblici e la crescita dell’Italia in un’intervista con Bruno Vespa a ‘Cinque Minuti’ su Rai1. Rispondendo a una domanda sull’ipotesi che il rating del debito sovrano dell’Italia sia sottovalutato rispetto ad altri Paesi come la Francia, la leader di Francoforte ha detto: “Non voglio giudicare singoli paesi, figuriamoci fare confronti tra paesi diversi, sono rimasta però colpita dallo sviluppo economico e dalla gestione delle finanze pubbliche del vostro Paese “. “Mancata ratifica del Mes è un problema”. Lagarde ha anche parlato del fatto che l’Italia sia rimasta l’unico Paese in Europa a non ratificare la riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), noto anche come ‘fondo salva-Stati’, un sistema che serve a garantire la stabilità finanziaria della zona euro offrendo assistenza finanziaria ai Paesi membri in difficoltà economica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

