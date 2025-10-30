L' aereo russo intercettato dalla Polonia e i droni in Belgio Putin continua a testare i cieli europei

Ieri le Forze armate polacche hanno dichiarato che due caccia polacchi Mig-29 hanno intercettato e scortato un aereo da. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'aereo russo intercettato dalla Polonia e i droni in Belgio. Putin continua a testare i cieli europei

Contenuti che potrebbero interessarti

I caccia polacchi hanno intercettato un aereo russo che stava effettuando un volo di ricognizione nello spazio aereo internazionale. L'apparecchio, con il transponder spento, non ha violato lo spazio aereo polacco ? https://l.euronews.com/yqOP Vai su Facebook

I caccia polacchi hanno intercettato un aereo russo che stava effettuando un volo di ricognizione nello spazio aereo internazionale. L'apparecchio, con il transponder spento, non ha violato lo spazio aereo polacco ? - X Vai su X

L'aereo russo intercettato dalla Polonia e i droni in Belgio. Putin continua a testare i cieli europei - D a oltre un mese la Russia interferisce nello spazio aereo di alcuni paesi sul fianco est dell’Alleanza atlantica, sorvolando anche su siti sensibili come le basi militari. Riporta ilfoglio.it

Polonia, due caccia delle forze armate hanno intercettato un aereo russo sopra il Mar Baltico - I caccia polacchi hanno intercettato un aereo russo che stava effettuando un volo di ricognizione nello spazio aereo internazionale. Come scrive msn.com

Jet polacchi intercettano aereo russo sul Mar Baltico - 20 che sorvolava il Mar Baltico senza transponder attivo e senza aver presentato un piano di volo. Riporta msn.com