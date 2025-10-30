Ladri scatenati a Teggiano | prese di mira due abitazioni si indaga
Ladri a Teggiano: ignoti hanno preso di mira due abitazioni. In una delle due case, ancora in ristrutturazione, hanno portato via strumenti e macchinari per il giardinaggio, per un valore di diverse migliaia di euro. Nell'altra abitazione, è stato ripulito un magazzino con dentro attrezzi da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
