Ladri di e-bike inseguiti all’alba da un drone
Un’intuizione tempestiva e un’azione fulminea: è così che i carabinieri di Bressanone sono riusciti a bloccare una banda di ladri di e-bike che da tempo agiva tra le vallate dell’Alta Val d’Isarco. L’operazione, condotta nelle prime ore di sabato scorso, ha portato all’arresto di due uomini di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Smantella banda di ladri di e-bike di lusso: due fermati, uno in fuga e recuperati 20mila euro di refurtiva - facebook.com Vai su Facebook
I ladri sono stati arrestati a Naz Sciaves, dopo una breve fuga. #IoSeguoTgr @TgrRai - X Vai su X
Ladri in fuga con la cassaforte: inseguiti, lasciano auto e bottino sui binari - Poi sono riusciti a entrare nel deposito di Mondo Convenienza a Fornace Zarattini, dove i clienti ritirano i mobili acquistati nel punto vendita, ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Cavalese, denunciati due ladri seriali di e-bike - Per questo due uomini, due stranieri che si travestivano da ciclisti amatoriali, sono stati denunciati dai ... Secondo rainews.it