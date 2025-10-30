L' addio di Napoli a James Senese | Sei la storia la leggenda Salutaci Pino

Napolitoday.it | 30 ott 2025

Un lungo applauso ha accolto il feretro di James Senese all'arrivo nel piazzale della chiesa Santa Maria dell'Arco di Miano, quartiere in cui ha sempre vissuto. Il sassofonista è morto a 80 anni dopo una degenza di 30 giorni al Cardarelli per una grave infezione polmonare."James sei la storia, la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

