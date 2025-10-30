L' addio di Napoli a James Senese | Sei la storia la leggenda Salutaci Pino

Un lungo applauso ha accolto il feretro di James Senese all'arrivo nel piazzale della chiesa Santa Maria dell'Arco di Miano, quartiere in cui ha sempre vissuto. Il sassofonista è morto a 80 anni dopo una degenza di 30 giorni al Cardarelli per una grave infezione polmonare."James sei la storia, la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

