Troppo piccola la chiesa di Sant’Egidio, a Castignano, per contenere tutte quelle persone che ieri hanno voluto salutare Mattia Martoni, il ragazzo di 17 anni morto sabato scorso in un tragico incidente stradale. Mentre stava andando a trovare i nonni, in sella alla sua moto, il giovane si è scontrato contro un furgoncino ed è morto sul colpo. Ieri, appunto, si è svolto il funerale. La piazza, le vie vicine, ogni angolo del paese si sono riempiti di amici, compagni di scuola, allenatori e conoscenti. Tutti con lo stesso nodo alla gola, tutti lì per dire addio a un ragazzo che aveva ancora la vita davanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’addio a Mattia Martoni. Palloncini e tante lacrime: "Sarai sempre a casa"