L’addio a Chiara Andrini morta a 39 anni | mamma e volontaria infaticabile

Opera (Milano) – Infermiera di professione e infaticabile volontaria della Croce rossa di Opera, è scomparsa prematuramente dopo una malattia Chiara Andrini (nella foto), 39 anni. C’è cordoglio, sul territorio per la morte della donna che lascia il marito Riccardo De Zottis, presidente del Comitato Sud Milanese della Croce Rossa, e una bimba di 5 anni. I colleghi del mondo del volontariato la ricordano come una persona molto dedita non solo alle attività di primo soccorso, ma anche a progetti d’informazione e sensibilizzazione. Tra questi, il programma “Brinda alla vita”, da lei ideato per spingere i giovani a riflettere sulla sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

