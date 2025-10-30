Jannik Sinner è sempre al centro dell’attenzione, e anche stavolta le cose sono andate in questo modo: cosa è successo. Jannik Sinner è un enorme talento, che fra alti e bassi anche nel 2025 ha dimostrato tutto quanto il suo enorme valore dal punto di ivsta sportivo e professionale. Basti soltanto pensare alla straordinaria e storica vittoria a Wimbledon contro carlos Alcaraz. Inoltre, è arrivato in finale a ogni singolo torneo del Grande Slam durante l’anno, qualcosa che davvero in pochi possono vantare di essere riusciti a fare. Proprio per questo motivo, nonostante non sia più il numero uno della classifica ATP, si continua a parlare continuamente di lui. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Lacrime Sinner, è successo in diretta: gesto da brividi