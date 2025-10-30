Lacrime e silenzio a Ballando con le stelle | le parole di Barbara D’Urso per Andrea Delogu

La notizia è arrivata come uno schianto, improvvisa, devastante. Andrea Delogu ha appreso della morte del fratello Evan Oscar, 18 anni, mentre si trovava alle prove di Ballando con le stelle. Stava preparando la coreografia per la puntata di sabato quando il telefono ha iniziato a squillare. Poi la corsa, il viaggio verso Bellaria, il ritorno a casa, nel luogo dove la vita è stata spezzata da un incidente in moto. Nello studio Rai, dove la leggerezza del ballo si intreccia ogni settimana con l’emozione del racconto personale, è calato un silenzio incredulo. La produzione, i maestri, i concorrenti: tutti si sono stretti intorno a lei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lacrime e silenzio a “Ballando con le stelle”: le parole di Barbara D’Urso per Andrea Delogu

