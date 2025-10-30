L’Accademia vaticana della Scienza sul clima è più estremista dell’Onu

Laverita.info | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scienziato cattolico Howard Thomas Brady, ex sacerdote: «Con papa Francesco, ai ricercatori critici è stato vietato perfino di partecipare alle conferenze. La Chiesa non entri nel merito delle tesi: è lo stesso errore fatto con Galileo ». 🔗 Leggi su Laverita.info

