L’Accademia Carrara vince il Premio italiano di architettura per il miglior edificio

Ecodibergamo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ALLA TRIENNALE. Il riconoscimento, promosso da Triennale Milano in collaborazione con Maxxi, ad Antonio Ravalli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

l8217accademia carrara vince premioL’Accademia Carrara vince il Premio italiano di architettura per il miglior edificio - Il progetto di ampliamento e valorizzazione dell’ Accademia Carrara di Bergamo, sviluppato da Antonio Ravalli Architetti, ha vinto il «Premio italiano di architettura 2025» per il miglior edificio. Da ecodibergamo.it

l8217accademia carrara vince premioBergamo, l'ampliamento dell'Accademia Carrara vince il Premio Italiano Architettura - La giuria: «La sua forma, volutamente incerta, si adatta al contesto e all'edificio esistente» ... Secondo bergamo.corriere.it

