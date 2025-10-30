L’Accademia Carrara vince il Premio italiano di architettura per il miglior edificio
ALLA TRIENNALE. Il riconoscimento, promosso da Triennale Milano in collaborazione con Maxxi, ad Antonio Ravalli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
