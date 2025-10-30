Laboratori innovativi e avanzati | pubblicato il Manuale operativo di gestione

Il Ministero ha diffuso il Manuale Operativo di Gestione (MOG) destinato alle Istituzioni Scolastiche beneficiarie del programma operativo complementare POC Per la Scuola 2014?2020. Si tratta di una guida rivolta alla gestione dei progetti approvati nell’ambito dell’avviso prot.?n.?88643 del 03062025, intitolato “Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

