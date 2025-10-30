La Yuasa Battery cancella lo zero in classifica
Cisterna Volley 3 Yuasa Battery 2 VOLLEY: Currie (L1), Finauri (L1), Barotto, Plak, Tarumi, Lanza, fanizza, Diamantini, Salsi, Mazzone, Guzzo, Bayram, Tosti, Muniz De Oliveira. All Morato YUASA BATTERY: Golzadeh, magalini, Vecchi, Cubito, Falaschi, Stankovic, Pellacani, Petkov, Petkovic, Fedrizzi, Marciani, Koprivica, Tatarov, Marchisio (L1). All. Ortenzi Arbitri: Goitre – Zavatter Parziali: 25-22 (26’), 22-25 (33’), 25-21 (30’), 20-25 (33’), 15-13 (16’) Una maratona di oltre due ore e 40 minuti di gioco che sorride a Cisterna che supera al tie-break Grottazzolina con la Yuasa che pota a casa, con diversi rimpianti, il primo punto della propria stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
