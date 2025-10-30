La Volta Buona pagelle 30 ottobre | Arianna David e l’intervento andato storto 5 Ivan Cattaneo spara a 0 su tutte 9

Come ogni pomeriggio infrasettimanale, Caterina Balivo intrattiene gli spettatori di Rai 1 con il talk show La Volta Buona. Il tema della chirurgia plastica, e dei suoi rischi, ha aperto la puntata di giovedì 30 ottobre. Donne comuni, vittime di cattivi consigli e mala sanità, hanno raccontato le loro esperienze assieme a volti dello spettacolo. Nadia Rinaldi ha rivissuto il momento di quando, a seguito di un intervento al seno, ha quasi rischiato di morire. Così come l’ex miss Arianna David, anche lei alle prese con un’operazione andata male. Nel ruolo di opinioniste complementari, la naif Clizia Incorvaia e la saggia Corinne Cléry. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona pagelle 30 ottobre: Arianna David e l’intervento andato storto (5), Ivan Cattaneo spara a 0 su tutte (9)

