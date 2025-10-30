La voce di Pasolini risuona al TeatroBasilica
Un attraversamento scenico e musicale restituisce la voce di Pier Paolo Pasolini al pubblico contemporaneo. 666.PPP – Quel diavolo di Pasolini, scritto e diretto da Manfredi Rutelli, approda al TeatroBasilica per due appuntamenti che invitano a uno sguardo lucido e partecipe. È un invito a lasciarsi toccare, là dove il pensiero diventa emozione e memoria . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
