Un attraversamento scenico e musicale restituisce la voce di Pier Paolo Pasolini al pubblico contemporaneo. 666.PPP – Quel diavolo di Pasolini, scritto e diretto da Manfredi Rutelli, approda al TeatroBasilica per due appuntamenti che invitano a uno sguardo lucido e partecipe. È un invito a lasciarsi toccare, là dove il pensiero diventa emozione e memoria . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - La voce di Pasolini risuona al TeatroBasilica