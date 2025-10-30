La vita? Un’immensa distrazione

Ilrestodelcarlino.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un eroe errante che si risveglia la mattina della sua morte per ripercorrere un intero secolo di vita. È un ritorno al romanzo familiare per Marcello Fois, che oggi alle 19 da Ubik in piazza del Popolo racconta il suo nuovo libro ‘ L’immensa distrazione ’. Il volume racconta le vicende di Ettore Manfredini, personaggio di fantasia attraverso cui si ricostruisce un mosaico degli eventi socioculturali di maggior spicco del Novecento. Il noto scrittore presenterà il volume in compagnia dell’artista cesenate Mariangela Gualtieri. Fois, come nasce il libro? "È un progetto che è mutato nel corso del tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

