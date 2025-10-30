la vita segreta dei gatti arriva su rai 5

La quotidianità dei felini domestici è un universo a parte e chi vive con un gatto lo sa bene: ogni giorno c’è un piccolo mistero a quattro zampe tutto da scoprire. Proprio per questo è necessario conoscere i nostri amici pelosetti nei minimi dettagli, anche grazie a La vita segreta dei gatti, la nuova serie in onda da domani, venerdì 31 ottobre 2025, su Rai5 alle 14.50. Proprio come sono soliti imporsi nella vita di tutti i giorni, con il loro elegante egocentrismo, i gatti sono i protagonisti assoluti del racconto. Attraverso delle telecamere speciali, è stato infatti osservato il comportamento dei mici all’interno del contesto domestico. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

