La Vita Segreta dei Gatti approda su Rai 5 | una serie per capire i nostri amici felini
Un viaggio nel mondo dei gatti per comprendere i loro comportamenti quotidiani La quotidianità dei gatti domestici è un vero e proprio mistero, e chi convive con questi eleganti felini lo sa bene: ogni giorno riserva piccole sorprese a quattro zampe. Per chi vuole conoscerli davvero, arriva La vita segreta dei gatti, nuova serie che debutterà domani, venerdì 31 ottobre 2025, su Rai5 alle 14:50. Protagonisti indiscussi del racconto, i gatti mostrano tutto il loro tipico egocentrismo elegante. Grazie a telecamere speciali, la serie osserva i comportamenti dei mici all’interno delle case, rivelando come vedono, sentono e comunicano. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
