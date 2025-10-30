La salute visiva dei bambini è un aspetto fondamentale per il loro sviluppo e il loro benessere. La vista, infatti, non è solo uno dei cinque sensi, ma è anche un canale essenziale per acquisire informazioni ed interagire con il mondo circostante. La visita ortottica pediatrica svolge un ruolo chiave nella prevenzione e nel monitoraggio delle problematiche oculari, assicurando che ogni bambino possa crescere con una visione sana e funzionale. L’ ortottica (dal greco ‘orto’, che significa ‘dritto’ e ‘optichè’ che sta per ‘atto della visione’) è quindi un ramo molto importante dell’oftalmologia. Chi è l’ortottista?. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - La visita ortottica pediatrica: fondamentale per la salute visiva dei bambini