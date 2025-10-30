La visita al kibbutz Be’eri un pugno nello stomaco e le lacrime del poliziotto Al lavoro per tessere il filo della pace
È stata una giornata difficile e quando sono riuscita con difficoltà a comunicare, una persona che stimo molto mi ha detto una cosa importante: “fai arrivare i nostri occhi dove altrimenti non potrebbero”. È un atto di responsabilità, come mi ha detto, ma anche un privilegio. I miei occhi hanno iniziato a guardare il mondo dall’alto, sorvolando la Terra Santa e guardando i confini con la West Bank: in una striscia di terra lunga poche decine di chilometri, un muro separa Israele dalla Cisgiordania. Un pezzo di terra talmente piccolo che è impossibile credere sia oggetto di tante diatribe, conflitti, divisioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
