La Virtus ritrova il sorriso con Pollini Finisce a cinque la striscia negativa
VIRTUS 93 LORETO PESARO 85 VIRTUS: Baldi 24, Castellino 2, Mazzoni 5, Errede ne, Kucan 11, Tambwe ne, Melchiorri 26, Santandrea ne, Metsla ne, Sanviti ne, Pollini 23, Boev 2. All. Galetti. CONSULTIVEST LORETO PESARO: Delfino 13, Del Prete ne, Aglio 12, Valentini 4, Sgarzini 13, Tognacci 2, Graziani 19, Lomitadze 3, Pillastrini 13, Terenzi 6. All. Ceccarelli. Arbitri: Rinaldi di Livorno, Di Salvo di San Giuliano (Pi), Corso di Pisa. Note: parziali 32-18, 50-41, 73-64. Tiri da 3: Imola 1327, Loreto 827. Tiri da 2: Imola 1828, Loreto 2443. Tiri liberi: Imola 1827, Loreto 1318. Rimbalzi: Imola 30, Loreto 39. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
