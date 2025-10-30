La violenza sulle donne? Basta è uno schifo Inseguite i vostri sogni bisogna normalizzare il fallimento | Alfa conquista Milano ed è pronto per Sanremo 2026

Ilfattoquotidiano.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Quando ho scritto ‘Cin Cin’ gli amici e la ragazza di cui ero innamorato mi prendevano in giro dicendomi che aspettavano di sentirmi in radio. Ci sono riuscito. Inseguite i vostri sogni e normalizziamo il fallimento. Non c’è niente di male a cadere. Voglio che stasera torniate a casa pieni di speranza”. Bisogna partire dall’ultima canzone del suo concerto per comprendere quanto per Alfa sia valso, ieri mercoledì 29 ottobre, esibirsi per la quinta volta in carriera all’Unipol Forum di Milano, sold out. L’ha definito “un onore”. Conquistato con impegno e dimostrando di avere acquisito con gli anni una grande forza aggregatrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "La violenza sulle donne? Basta, è uno schifo. Inseguite i vostri sogni, bisogna normalizzare il fallimento": Alfa conquista Milano ed è pronto per Sanremo 2026

