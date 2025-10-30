La Vianese mette la terza Anche il Fabbrico s’arrende

Serata di turni infrasettimanali ieri ( Eccellenza, Promozione e girone D di Seconda ). Partiamo dall’Eccellenza: la Vianese (24 punti) ha centrato sul campo del Fabbrico (10), proprio al 92’, la terza vittoria consecutiva. Decisivo il gol di Vaccari all’ultimo respiro. Vianese a -1 dal primo posto. D’orgoglio il Campagnola (7) i rosanero sono in ripresa e hanno acciuffato il pareggio al 94’ sul campo del forte Atletic Cdr Mutina (15). È finita 3-3 e i reggiani erano sotto per 3-1 fino all’80’: reti dei modenesi di Cuoghi, Fantastico e Panzanato, mentre per il Campagnola Vasile, Vezzani e allo scadere il gol del pari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

