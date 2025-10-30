La Vianese mette la terza Anche il Fabbrico s’arrende
Serata di turni infrasettimanali ieri ( Eccellenza, Promozione e girone D di Seconda ). Partiamo dall’Eccellenza: la Vianese (24 punti) ha centrato sul campo del Fabbrico (10), proprio al 92’, la terza vittoria consecutiva. Decisivo il gol di Vaccari all’ultimo respiro. Vianese a -1 dal primo posto. D’orgoglio il Campagnola (7) i rosanero sono in ripresa e hanno acciuffato il pareggio al 94’ sul campo del forte Atletic Cdr Mutina (15). È finita 3-3 e i reggiani erano sotto per 3-1 fino all’80’: reti dei modenesi di Cuoghi, Fantastico e Panzanato, mentre per il Campagnola Vasile, Vezzani e allo scadere il gol del pari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
(Campionato Juniores Élite – 7ª giornata) VIANESE – UNITED CARPI 2 – 0 Il risultato non racconta tutta la verità. Lo United esce sconfitto 2–0 dal campo della capolista Vianese, ma gioca una partita coraggiosa, intensa e piena di occasioni. Partenza aggre Vai su Facebook
La Vianese mette la terza. Anche il Fabbrico s’arrende - Il Campagnola acciuffa il pareggio nel recupero, il Rolo punisce l’Arcetana. Riporta ilrestodelcarlino.it
A Fabbrico, vittoria per la Vianese - Vianese 1 Vittoria di fondamentale importanza per la Vianese che, sul campo del Fabbrico, deve aspettare il secondo minuto di recupero del ... Secondo redacon.it
Campagnola-Fabbrico, è derby. La Vianese cerca il 4° successo - Primo mercoledì di Coppa Italia per il calcio dilettanti che vede impegnate le sei reggiane di Eccellenza. Secondo ilrestodelcarlino.it